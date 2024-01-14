Fren yerine gaza basan sürücü daire duvarına çarptı

Sürücü ve yanında bulunan eşi kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı dairenin duvarında hasar olduğu tespit edildi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sürücünün polisteki ifadesinde gaz ve fren pedallarını karıştırdığı için kaza yaptığını söylediği öğrenildi.



Duvarı hasar gören dairede oturan Keriman Çavuşoğlu, “Mutfakta oturuyordum. Duvar yıkıldı cam zarar gördü.” diye konuştu.



Kazaya neden olan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.