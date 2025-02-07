Fren yerine gaza basınca 30 metreden bahçeye uçtu
Trabzon'da bir sürücü fren yerine gaza bastı. Otomobil, 30 metreden sitenin bahçesine düştü. Sürücü T.Ş. ile oğlu yaralandı.
Kaza, önceki gün Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi.
T.Ş., idaresindeki otomobili park ettiği sırada iddiaya göre fren yerine gaza bastı.
Aniden hareket eden otomobil, yamaçtaki demir korkuluklara çarparak yaklaşık 30 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü ve oğlu M.Ş'yi araçtan çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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