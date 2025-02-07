Fren yerine gaza basınca 30 metreden bahçeye uçtu

Kaza, önceki gün Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi.

T.Ş., idaresindeki otomobili park ettiği sırada iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Aniden hareket eden otomobil, yamaçtaki demir korkuluklara çarparak yaklaşık 30 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü.