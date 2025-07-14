Fren yerine gaza basınca apartmana çarptı

İstanbul Avcılar’da yabancı uyruklu bir sürücü, fren yerine gaza basınca apartmana çarptı.

Fren yerine gaza basınca apartmana çarptı

Avcılar’ın Ambarlı Mahallesi Çay Sokak’ta yabancı uyruklu U.M. isimli sürücü, park halindeki otomobilini çıkarmaya çalıştığı sırada panik yaparak fren yerine gaza bastı.

Kontrolden çıkan araç, hızla bahçe koruma demirlerini yıktıktan sonra apartman girişine çarptı.

Araçta ve binada maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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