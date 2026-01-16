Fren yerine gaza basınca eczaneye girdi

Muğla'nın Datça ilçesinde B.K. (25) yönetimindeki 48 R 6233 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerine daldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü kontrol amaçlı Datça Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, vitrin camları kırılan iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.