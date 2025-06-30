Fren yerine gaza basınca iki yayayı ezdi
Bursa'da bir sürücü fren yerine gaza bastı. Otomobil, kaldırımdaki iki yayaya çarptı.
Orhangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Gazi Orhanbey Camisi'nin önünde fren yerine gaza basan Emel F.'nin (51) kullandığı otomobil, kaldırıma çıktı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen iki yayaya çarptı.
Kazada yayalardan Kadir Özkan (60) ağır, Osman Dumlu (71) hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Kazadan yara almadan kurtulan Emel F. ise gözyaşlarını tutamadı. Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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