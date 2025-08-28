Fren yerine gaza basınca komşusunu ezdi

Mersin'in Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde yaşadığı sitenin önünde raylı otomatik kapının açılmasını bekleyen otomobilin sürücüsü H.K, fren yerine gaza bastı.



Bu esnada hız alan otomobil, aralanan site kapısına ve yaya girişindeki komşusu Eşref A.'ya çarptı.



Eşref A.'nın yaralandığı kazada, site kapısının bir bölümü devrildi, park halindeki bir otomobil de hasar gördü.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.



Bacağında kırıklar oluştuğu belirlenen yaralı, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, kaza sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.