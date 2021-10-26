Fren yerine gaza basınca ölüme neden olan kadın sürücü, adli kontrolle serbest

Antalya'da, Ayşe K. isimli şahıs kullandığı kamyonetle Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Arzu Bagirova'nın (46) ölümüne ve kardeşi Ahmed Bagirova'nın da ağır yaralanmasına neden oldu.

Ayşe K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Kaza, pazar günü saat 19.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıd Caddesi'nde meydana geldi.



Ayşe K., kullandığı kamyonetle sinyalizasyon sistemine yaklaştığı sırada fren yerine gaza bastı.



Araca çarpıp, kaldırıma çıkan kamyonet, Antalya'da yerleşik yaşayan, tekerlekli sandalyedeki Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Arzu Bagirova ile kardeşi Ahmed Bagirova'ya çarptı.



Olayın ardından kaza yerine sağlık ekipleri Arzu Bagirova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Ağır yaralı kardeşi Ahmed Bagirova ise ambulansla hastaneye götürüldü.



'HEYECANLANDIM'



Arzu Bagirova'nın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere bugün yakınlarınca Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.



Gözaltına alınan Ayşe K.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Işık sistemine yaklaşınca heyecanla fren yerine gaza bastım" dediği öğrenildi.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ayşe K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.