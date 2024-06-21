Fren yerine gaza basınca otelin bahçesine uçtu

Nevşehir’de manzara seyretmek için otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca aracıyla otelin bahçesine uçtu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fren yerine gaza basınca otelin bahçesine uçtu

Olay, merkeze bağlı Göreme Beldesi Gaferli Mahallesi Aydın Kıroğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kapadokya manzarası seyretmek için otomobili ile Aşıklar tepesine çıkan sürücü, otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca vadiden aşağıya düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vadi altındaki bir otelin bahçesine düşen araç sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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