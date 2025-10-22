Fren yerine gaza bastı: Araç hurdaya döndü

Denizköşkler Mahallesi Murat Avuç Sokak'ta otomobilini sokağa park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza bastı.



Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hava yastıklarının açıldığı otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.