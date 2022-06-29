Fren yerine gaza bastı, bankaya girdi

İstanbul Bahçelievler'de kontrolden çıkan bir otomobil bankaya girdi.

Kaza, Soğanlı Mustafa Kemal Paşa Caddesi Başak Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Başka otomobille hafif şekilde çarpışan otomobilin sürücüsü iddiaya göre paniğe kapılıp fren yerine gaza bastı.

Kontrolden çıkan otomobil, banka şubesine girdi. Sürücü ile bir banka müşterisi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede kaldırıldı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.