Fren yerine gaza bastı, su kanalına uçtu
Fren yerine gaza basan sürücü aracıyla su kanalına uçtu. Kazada, iki kişi yaralandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı araç, bariyeri kırarak su kanalına açtı.
Aracın sürücüsü N.T. ve araçta bulunan M.G. itfaiye ekipleri tarafından hasar gören araçtan kurtarıldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Yaralı kişiler itfaiye ekipleri tarafından su kanalından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Kazanın meydana geldiği olay yeri
Yaralılar, Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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