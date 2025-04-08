Fren yerine gaza bastı, su kanalına uçtu

Fren yerine gaza basan sürücü aracıyla su kanalına uçtu. Kazada, iki kişi yaralandı.

Fren yerine gaza bastı, su kanalına uçtu

Hatay'ın Payas ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı araç, bariyeri kırarak su kanalına açtı.

Aracın sürücüsü N.T. ve araçta bulunan M.G. ekipleri tarafından hasar gören araçtan kurtarıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralı kişiler itfaiye ekipleri tarafından su kanalından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. 

Fren yerine gaza bastı, su kanalına uçtu - 1 Kazanın meydana geldiği olay yeri

Yaralılar, Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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