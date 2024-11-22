Fren yerine gaza bastı: Uçuruma yuvarlandı

İlçeye bağlı Şemsibey Mahallesi yakınında bulunan taşocağı civarında otomobilin içerisinden Van'ın manzarasını seyreden A.R. isimli kadın sürücü, bir anlık dalgınlık sonucu çalışan arabanın fren yerine gazına basınca 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.