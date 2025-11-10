Freni arızalanan kamyon, ışıkta bekleyen 8 araca çarptı: 4 yaralı

10.11.2025 13:56

Freni arızalanan kamyon, ışıkta bekleyen 8 araca çarptı: 4 yaralı
IHA

Hatay’da freni arızalanan kamyon, ışıkta bekleyen 8 araca çarparken kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza; İskenderun - Antakya yolu Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Fren arızası yaşayan kamyon, sürücüsünün kontrolden çıkarak ışıkta bekleyen 8 araca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlardan yaralı şahısları itfaiye ekipleri kurtardı.

 

Yaralı 4 şahıs, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da bölgeye gelerek kazanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.