Freni boşalan dolmuş, site korkuluklarına çarptı: Yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, freni boşalan dolmuşun sitenin demir korkuluklarına ve ağaca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Freni boşalan dolmuş, site korkuluklarına çarptı: Yaralılar var

'nın Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi’nde  öğle saatlerinde Keçiören-Ulus hattında çalışan Ali K. yönetimindeki dolmuş, Ulus yönüne giderken iddiaya göre, freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Dolmuş, yol kenarında sitenin demir korkuluklarına ve ağaca çarptı.

Freni boşalan dolmuş, site korkuluklarına çarptı: Yaralılar var - 1

Kazada sürücü Ali K. ile dolmuşta bulunan 5 yolcu yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Freni boşalan dolmuş, site korkuluklarına çarptı: Yaralılar var - 2

Yaralılar, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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