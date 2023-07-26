Freni boşalan dolmuş, site korkuluklarına çarptı: Yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi’nde öğle saatlerinde Keçiören-Ulus hattında çalışan Ali K. yönetimindeki dolmuş, Ulus yönüne giderken iddiaya göre, freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Dolmuş, yol kenarında sitenin demir korkuluklarına ve ağaca çarptı.
Kazada sürücü Ali K. ile dolmuşta bulunan 5 yolcu yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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