Freni boşalan dolmuş, site korkuluklarına çarptı: Yaralılar var

Kazada sürücü Ali K. ile dolmuşta bulunan 5 yolcu yaralandı.



İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin