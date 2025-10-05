Freni boşalan kamyon 7 iş yerine çarptı, sürücü yaralı

Malatya'da freni boşaldığı öne sürülen kamyon 7 konteyner iş yerine çarptı. Kazada, kamyon şoförü yaralanırken iş yerleri hasar gördü.

Kaza, sabah saatlerinde İnönü Caddesi’nde meydana geldi.

Freni boşaldığı öne sürülen , yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı. Kazada, kamyon şoförü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

