Freni boşalan kamyon dükkana girdi

Bağlık Mahallesi Eser Sokak'ta yokuş aşağı inen A.A.'nın kullandığı (55) kamyonun freni boşaldı.

Park halindeki iki araca çarpan kamyon, daha sonra kapalı olan bir mağazaya girdi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan kamyon sürücüsü, itfaiye erlerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

BAĞIRARAK İNSANLARI UYARDI



Kazayı gören yakındaki taksi durağının şoförleri, gazetecilere, kamyon sürücüsünün araç içerisinden bağırarak insanları uyardığını, pazar günü olması ve o anda yayalar ile araçların bulunmayışı dolayısıyla can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

