Freni boşalan kamyon kazaya neden oldu: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki kamyon freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Freni boşalan kamyon kazaya neden oldu: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyü çıkışında bulunan akaryakıt istasyonunda park halindeki 02 ADU 750 plakalı kamyon freninin boşalması sonrası karayoluna hareket etti.

Bu esnada Kahramanmaraş yönünden Gölbaşı yönüne 02 ABP 125 plakalı otomobiliyle gelmekte olan Hasan Hüseyin G., yola çıkan kamyona çarpmamak için ani manevra yapınca şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin G. ile otomobilde bulunan Engin G. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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