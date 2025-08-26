Freni boşalan kamyon restorana girdi

Hatay'da freni tutmayan kamyon, park halindeki vidanjöre çarpıp, restorana girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Freni boşalan kamyon restorana girdi

Belen ilçesindeki kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 51 AT 183 plakalı , iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Park halindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait vidanjöre çarpan kamyon, daha sonra yol kenarındaki restorana girdi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...