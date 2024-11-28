Freni boşalan kamyonet 5 aracı biçti
İstanbul Esenyurt'ta, 2 minibüs ile park halindeki 3 otomobile çarpan kamyonetin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda, Bilal T. yönetimindeki 51 ABR 306 plakalı kamyonet önce seyir halindeki 2 minibüse, ardından park halindeki 3 otomobile çarptı.
Kamyonetin freninin boşaldığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonetin sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Esenyurt