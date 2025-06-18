Freni boşalan kamyonet, faciaya davetiye çıkardı

Şırnak Lice Caddesi'nde yokuş inen içecek yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyir halindeki taksiye ardından da kaldırıma ve ağaca çarparak takla attı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada; Ferhat M., Meki K., Mizgin Y. ve Süleyman Z. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.