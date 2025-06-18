Freni boşalan kamyonet, faciaya davetiye çıkardı
Şırnak'ta freni boşalan kamyonetin seyir halindeki bir taksiye ardından kaldırıma ve ağaca çarparak takla attığı kazada dört kişi yaralandı.
Şırnak Lice Caddesi'nde yokuş inen içecek yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyir halindeki taksiye ardından da kaldırıma ve ağaca çarparak takla attı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada; Ferhat M., Meki K., Mizgin Y. ve Süleyman Z. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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