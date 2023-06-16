Freni boşalan kamyonet kontrol noktasına daldı: 2 polis ölümden döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde freni boşalan kamyonet yol kontrol noktasına daldı. Güneş şemsiyesinin altında bekleyen 2 polis memuru ise son anda kaçarak kurtuldu.

Freni boşalan kamyonet kontrol noktasına daldı: 2 polis ölümden döndü

Olay, dün öğle saatlerinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe girişinde bulunan yol kontrol noktasında meydana geldi.

Nevşehir'den Marmaris’e gelen F.G. yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre frenin boşalması sonucu kontrol noktasına daldı. Bu sırada güneş şemsiyesinin altında bekleyen 2 polis memuru yol kenarındaki bariyerlere doğru kaçıp, kurtuldu. Kamyonet, güneş şemsiyesine çarpıp, devirdikten sonra bariyerlere çarpıp, durdu. Sürücü F.G., olaydan yara almadan kurtuldu.

Freni boşalan kamyonet kontrol noktasına daldı: 2 polis ölümden döndü - 1

Polis, F.G. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari işlem başlattı. Kamyonet ise trafikten menedildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Vasfi Öztüzün, olayı yaşayan polislere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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