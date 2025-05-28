Freni boşalan kepçe araçları biçti
Hatay'da freni boşalan iş makinesi, operatörünün kontrolünden çıkarak caddede bulunan araçlara çarptı.
İskenderun'daki kaza, akşam saatlerinde Denizciler Mahallesi’nde meydana geldi.
Seyir halinde olan freni boşalan iş makinesi, operatörünün kontrolünden çıktı. İş makinesi, büyük bir gürültüyle çevredeki araçlara çarptı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kazada 4 araç zarar görürken, kepçe sürücüsü ve bir otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kazaya karışan ve hasar gören araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı.
Öte yandan caddede bulunan esnafın korku dolu anları ve kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
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