Freni boşalan kepçe araçları biçti

Kaza yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Seyir halinde olan freni boşalan iş makinesi, operatörünün kontrolünden çıktı. İş makinesi, büyük bir gürültüyle çevredeki araçlara çarptı.

Kazada 4 araç zarar görürken, kepçe sürücüsü ve bir otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.



Kazaya karışan ve hasar gören araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı.



Öte yandan caddede bulunan esnafın korku dolu anları ve kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.