Gaziantep'te Osman Yırtıcı idaresindeki işçi minibüsü, Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi Hasip Duri Caddesi'nde freninin boşalması sonucu, önce kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete, ardından da Kadir Göçer'in kullandığı otomobile çarptı.
Motosiklet ve otomobili yaklaşık 25 metre sürükleyen servis minibüsü, trafik ışığı direğine çarparak durabildi.
Yaralanan sürücüler ile 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan cadde, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.