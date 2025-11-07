Freni boşalan otomobil otobüse çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobil, iddiaya göre frenlerinin boşalması ile ana yola doğru sürüklendi. Sürüklenen otomobile bu esnada Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Metin B. (54) idaresindeki yolcu otobüsü çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil bariyerlere savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

39 yolcunun bulunduğu otobüsteki bazı yolcuların olay yerine gelen ambulanslarda sağlık kontrolleri yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.