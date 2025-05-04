Freni boşalan otomobil trafik ışıklarında bekleyen araca çarptı: 5 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak trafik ışıklarında bekleyen M.A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada Z.B. ve A.E.G. ile diğer otomobilin sürücüsü M.A. ve yolcular M.A. ile A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.