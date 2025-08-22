Freni boşalan tır araçlara çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akşam saatlerinde iddiaya göre freni boşalan tır, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan tır, ağaçları devirdikten sonra karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca daha çarptı. Hızını alamayan tır, zirai ilaç satan bir iş yerine girerek durabildi.

Kazada Abdurahim V., Sabha V. ve Selim İ. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.