Freni boşalan TIR dehşet saçtı: Erzurum'da korkunç kaza

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 2 bin 57 rakım yükseklikte bulunan Tepebaşı mevkiinde frenleri boşalan ve olanca hızıyla aşağı doğru hızlanan TIR, yol boyunca korna çalarak diğer sürücüleri uyardı.

Tam ilçe girişinde biten rampa ve ışıklar arasındaki mesafede kısa olmasından dolayı hızında azalma olmayan TIR, Karayolları mevkiinde bulunan ışıklarda bekleyen otomobile ardından da başka bir kamyona çarparak yol kenarında refüje çıkarak yan yattı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Meydana gelen kazada TIR sürücü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü önce ilçe Devlet Hastanesi'ne ardından Erzurum'a sevk ettiler.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Meydana gelen korkunç kazada can kaybı yaşanmazken, otomobil başta olmak üzere diğer araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

