Freni boşalan TIR faciaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde freni boşalan TIR'ın üzerindeki keresteler ve beton blok bir otomobilin üzerine düştü. TIR ve otomobilin alev topuna döndüğü kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Freni boşalan TIR faciaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, -Kastamonu karayolu İndağı mevkiinde meydana geldi.

Mesut Şekerci (53) idaresindeki kereste ve beton blok yüklü TIR, freninin boşalması sebebiyle kontrolden çıktı.

Savrulan TIR'ın dorsesindeki kereste ve beton bloklar, Ali Günbal yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi. Beton bloklar ve kerestelerle birlikte savrulan otomobil, şarampolde yaklaşık 70 metre sürüklendi.

Kereste ve beton bloklar uçuruma ve yol kenarına savruldu. TIR ise refüjde yaklaşık 400 metre sürüklenerek durabildi. Yaşanan feci kaza sonrası hem TIR hem de otomobil alev topuna döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

TIR ve otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Uçurumun kenarında asılı kalan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere zincirle bağlandı.

Freni boşalan TIR faciaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı - 1

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan feci kazada otomobil sürücüsü Ali Günbal hayatını kaybederken tır sürücüsü Mesut Şekerci ise ağır yaralandı.

Yaralı Şekerci, sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çankırı-Kastamonu karayolu trafiğe kapatıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ali Günbal'ın cenazesi, AFAD ekiplerince otomobilden çıkartılarak Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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