Freni boşalan TIR, park halindeki kamyonete çarptı

Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçenin çıkışında meydana geldi. İlçenin girişinde park halinde olan TIR'ın freni boşalmasıyla yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarptı. Kazanın meydana geldiği sırada kamyonette kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet adeta hurdaya dönerken, bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Olay yerine gelen ekipler, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

