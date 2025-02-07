Freni boşalan TIR şarampole uçtu
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde freni boşalan TIR şarampole uçtu. TIR'ın çekici kısmında sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İznik-Pamukova Karayolu Mekece Mahallesi mevkiinde, Pamukova istikametine seyir halinde olan Ceyhan E. kontrolündeki gübre yüklü TIR, frenlerinin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TIR'ın çekici kısmında sıkışarak yaralanan sürücü, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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