Freni boşalan TIR taksiyi biçti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan TIR, önündeki taksiyi biçtikten sonra seyir halindeki TIR'a çarparak durabildi.

Freni boşalan TIR taksiyi biçti

Kaza, Cizre İdil Caddesi'nde saat 00:20 sıralarında meydana geldi. İdil ilçesinden istikametinden Silopi'ye gitmekte olan Rıdvan Barkın yönetimindeki TIR, Tank Taburu mevkiinden şehir merkezine gelirken freni boşaldı. Freni boşalan tır önünde seyir halinde olan İslam Meydan yönetimindeki ticari taksiye çarptıktan sonra Ramazan Barkın yönetimindeki TIR'a arkadan çarparak durabildi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri olası başka bir kazaya karşı yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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