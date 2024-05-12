Freni boşalan traktör park halindeki kamyonete çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan traktör, park halindeki kamyonete çarparak durdu. Olayda traktörün sürücüsü yaralandı.

Freni boşalan traktör park halindeki kamyonete çarptı

'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi’ndeki Bakmaca Dede Şenlikleri alanında saat 15.30 sıralarında Mehmet K. (53), yönetimindeki traktörün yokuş aşağı seyir halindeyken frenleri boşaldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, park halindeki kamyonete çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücünün üzerinden traktör geçti.

Yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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