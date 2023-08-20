Freni boşalan tur minibüsü ağaca çarptı: 5'i turist 6 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, içerisinde turistlerin bulunduğu minibüs, freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan Suudi Arabistan uyruklu 5 kişi ile sürücü yaralandı.

Freni boşalan tur minibüsü ağaca çarptı: 5'i turist 6 yaralı

'nin Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Atıf Erkçıkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.D. idaresindeki 34 BHS 813 plakalı minibüs, Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'na indiği sırada freni boşaldı.

Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada tur minibüsünün içerisindeki Suudi Arabistan uyruklu A.W ,A.N., A.A., A.A., A.A. ile sürücü H.D. yaralandı.

Freni boşalan tur minibüsü ağaca çarptı: 5'i turist 6 yaralı - 1

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Freni boşalan tur minibüsü ağaca çarptı: 5'i turist 6 yaralı - 2

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