Freni boşalıp denize düştü

Eskihisar Mahallesi'nde bulunan arabalı vapur iskelesinde arızalı durumdaki TIR, dorsesinden ayrılması için yapılan çalışma sırasında freni boşalarak denize düştü.



İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralananın olmadığı kaza sonrası araçtan sızan yağ ve mazotun yayılmaması için denize halat bariyer ve emici pedler bırakıldı.



Araç, vinç yardımıyla denizden çıkarılırken ekipler sudan numune aldı.