Freni patlayan arazözün feci kazası
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir arazöz fren arızası nedeniyle başka bir otomobile çarptı. Hurdaya dönen arazözdeki sürücü ağır yaralandı.
İskenderun ilçesi Deniz Alayı mevkiinde Haci A. idaresindeki arazöz, ilk belirlemelere göre yaşanan fren arızası yaşadı.
Arıza sonrası sonrası duramayarak Yusuf K. idaresindeki otomobile ardından da üst geçit duvarına çarptı.
Hurdaya dönen arazözde sürücü Haci A. olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki Hüseyin K. ağır yaralandı.
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