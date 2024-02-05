Freni patlayan kamyon başka bir kamyona çarptı

Merkez Gültepe Mahallesi'nde harekat halinde olan yüklü kamyon, freninin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonda sıkışan adı öğrenilemeyen sürücü, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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