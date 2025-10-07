Freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 10 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda trafik kazası meydana geldi.



Freni patlayan un yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 otomobile çarptı.



Kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ



Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası cadde savaş alanına dönerken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.