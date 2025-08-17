Freni patlayan kamyon dükkana daldı

Zonguldak'ta freni patlayan kamyon, bir iş yerine girdi.

Kaza, Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi.

Aydın Ayyıldız idaresindeki 41 AGK 673 plakalı kamyon, yokuş aşağı indiği sırada freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Park halindeki iki araca çarpan kamyon, daha sonra kapalı olan bir butik mağazaya girerek durabildi.

Çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.