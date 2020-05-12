Freni patlayan kamyonet eve girdi

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi, Beyözü Sokak üzerinde saat 14.45 sıralarında Beyözü Sokak'ta giden kamyonetin iddiaya göre freni patladı.

Yokuş aşağı kaymaya başlayan kamyonet sokakta bulunan apartmanın giriş katına büyük bir gürültüye çarptı. Kazada evin duvarı yıkıldı.

EVDE BULUNAN GENÇ KIZ DUVARIN ALTINDA KALDI

Evde bulunan 21 yaşındaki genç kız yıkılan duvarın altında kalırken kamyonet sürücüsü de araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören mahalle sakinleri ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Duvar altında kalarak yaralanan genç kız aile sakinleri tarafından ambulans beklenmeden özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Kamyonet sürücüsü ise çevredeki vatandaşlar tarafından kamyonet içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.