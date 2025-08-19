Freni patlayan kamyon terör estirdi: 10 araca çarpıp kanala düştü
Nevşehir'de freni patlayan kamyon, cadde üzerindeki 10 araca çarparak sulama kanalına düştü. 6 kişi yaralandı.
Nevşehir’de merkeze bağlı Göreme beldesi Bilal Eroğlu Caddesi'nde Can Hoşrik (67) idaresindeki kamyon, Göreme beldesine seyir halindeyken bir anda freni patladı.
Rampa aşağı inen kamyon cadde üzerinde bulunan park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Sulama kanalına düşen kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında sürücü araçtan çıkartıldı.
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan 6 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
