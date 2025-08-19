Freni patlayan kamyon terör estirdi: 10 araca çarpıp kanala düştü

Nevşehir’de merkeze bağlı Göreme beldesi Bilal Eroğlu Caddesi'nde Can Hoşrik (67) idaresindeki kamyon, Göreme beldesine seyir halindeyken bir anda freni patladı.

Rampa aşağı inen kamyon cadde üzerinde bulunan park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.