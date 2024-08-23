Freni patlayan otomobil bariyerlere, ardından araca çarptı: 1 yaralı

Burdur’da seyir halindeyken freni patlayan otomobilin önce bariyerlere, ardından önündeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Freni patlayan otomobil bariyerlere, ardından araca çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 15.45 sıralarında -Isparta karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi NATO Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Isparta istikametine seyir eden Emre A. idaresindeki otomobil kavşağa yaklaştığı esnada sürücü yavaşlamak için frene bastı.

Frenin tutmadığını fark eden sürücü el frenini çekince araç bariyerlere çarparak savrulup, önündeki Osman A.Ö. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Abdi A. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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