Freni patlayan TIR yanarak 8 kilometre gitti

Azerbaycan vatandaşı Jamaladdin Mamadov, Kocaeli'den aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan'a götürmek üzere yola çıktı. Samsun-Ankara karayolunda, TIR'ın dorsesi bir anda yanmaya başladı. Aracın frenleri tutmayınca, sürücü yanan TIR'la 8 kilometre boyunca yol kat etti. TIR'daki kimyasal madde ve boyalar geçtiği yola saçılarak bir süre yanmaya devam etti.

TIR, aynı istikamette giden Çetin Yıldırım yönetimindeki otomobil ile Bora Ulu idaresindeki kamyonete çarptı. TIR'ın dorsesinde yanan boyalar, üzerine düştüğü kamyonetin de yanmasına neden oldu. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü Çetin Yıldırım, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bariyerlere çarpıp duran TIR sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtulurken, alevler yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Araçlardaki ve ağaçlık alandaki yangın ekipler tarafından söndürüldü.