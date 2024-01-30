Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü

Balıkesir'de seyir halindeyken fren sistemi arızalanan TIR'dan atlayan sürücü hayatını kaybetti.



Balıkesir-Kütahya kara yolu Eyüpbükü Mahallesi Kavşağı'nda seyir halindeki Barış Muhtaroğlu idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen TIR'ın fren sistemi arızalandı.



TIR'ın kontrolü kaybeden Muhtaroğlu, araçtan atladığı sırada kafası zemine çarptı.



Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, Muhtaroğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhtaroğlu'nun cesedi Balıkesir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.



Refüje çarparak duran TIR'daki tomruklar kara yoluna saçıldı.



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