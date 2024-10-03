Freni patlayan traktör 2 araca çarptı: 2 yaralı

İlçeye bağlı Feneseaşağı Mahallesi Hadibey Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, elma taşıyan traktörün freni patladı.

Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan traktör, önce seyir halindeki araca, ardından park halindeki otomobile çarptı.

Yol kenarındaki demir bariyere çarptıktan sonra kaldırıma çıkan traktör trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada traktör sürücüsü ile birlikte 38 ACF 845 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişide ambulanslar ile ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar da çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.