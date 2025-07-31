Freni patlayan vinç iki aracı biçti: Hatay'da feci kaza
Hatay'da freni arızalanan vinç park halindeki TIR ve hafif ticari araca çarptı. Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde M.E. (21) idaresindeki vinç, freninin arızalanması nedeniyle Karlısu Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında park halinde bulunan TIR ve hafif ticari araca çarpıp uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan vinç sürücüsü M.E. ile park halindeki TIR'da bulunan Hanifi Çakıcıoğlu (24) Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Çakıcıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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