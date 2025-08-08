Freni tutmayan kamyon beton direği ikiye böldü

Kaza Marmaris ilçe girişinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki kamyon frenlerinin tutmaması sonucu ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için şoförün direksiyonu kırması ile yol ortasındaki refüje çıktı.

Kamyon refüjdeki beton direğe çarparak ikiye böldükten sonra durdu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Kazayı şoför yara almadan atlatırken, elektrik firması ekipleri zarar gören direkte çalışma başlattı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.