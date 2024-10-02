Freni tutmayan kamyon şarampole devrildi
Amasya'da yokuş aşağı inerken freni tutmayan hafriyat yüklü kamyon, şarampole devrildi. Kazada şoför yaralandı.
Amasya'da Yağmur köyü yolunda sabah saatlerinde Selami Şahin (52) yönetimindeki Karayolları 7'nci Bölge Müdürlüğü’ne ait 55 AC 563 plakalı hafriyat yüklü kamyon, freni tutmayınca yokuşta kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Şahin yaralanırken, bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Selami Şahin, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şahin'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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