Frig Vadisi bu bayram da ziyaretçilerin gözdesi oldu

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi, bu yıl da ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Frig Vadisi bu bayram da ziyaretçilerin gözdesi oldu

3 bin yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen vadinin 'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü sınırları içerisinde kalan bölümündeki birbirinden eşsiz tarihi yapılar, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Frig Vadisi bu bayram da ziyaretçilerin gözdesi oldu - 1

Genelde şehir dışından geldikleri öğrenilen ziyaretçiler, yapıların içerisine girerek bol bol fotoğraf çektirdi.

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