Frig Vadisi bu bayram da ziyaretçilerin gözdesi oldu
Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi, bu yıl da ziyaretçilerin gözdesi oldu.
3 bin yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen vadinin Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü sınırları içerisinde kalan bölümündeki birbirinden eşsiz tarihi yapılar, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Genelde şehir dışından geldikleri öğrenilen ziyaretçiler, yapıların içerisine girerek bol bol fotoğraf çektirdi.
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