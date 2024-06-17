Fritözden çıkan yangın, iş yerini yaktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde bulunan fritözde yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Fritözden çıkan yangın, iş yerini yaktı

’de bir iş yerinde çıktı.

Gölcük ilçesi Amiral Sağlam Caddesi’nde bulunan iş yerinde saat 04.00 sıralarında fritözde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İş yerinden çıkan dumanı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Fritözden çıkan yangın, iş yerini yaktı - 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay sebebiyle iş yerinde maddi hasar oluştu.

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