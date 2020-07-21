FSM Köprüsü çıkışında araç yangını

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde seyir halinde olan ve balon taşıyan kamyonet saat 12.30 sıralarında köprü çıkışında yanmaya başladı.

Alev alev yanan kamyonetten yoğun dumanlar yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içinde yangını söndürdü.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında köprünün Edirne istikametindeki trafik bir süre durduruldu.

Yangının söndürülmesiyle kamyonetin kasasındaki balonlar yola saçıldı. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangında kimse zarar görmedi.

Yangın sırasında bir vatandaşın ise pilav yiyip ayran içerek yangını izlemesi dikkat çekti. Kamyonetin yakınına kadar gelen o kişi dakikalarca yemek yiyerek yangını söndürme çalışmalarını izledi.